Суд округа Дейн отклонил запрос Хиллари Клинтон и кандидата в президенты от Партии зелёных Джилл Стайн о ручном пересчёте голосов в штате Висконсин, сообщает Wisconsin State Journal.

Официально пересчёт был запущен в среду, когда избирательная комиссия получила $3,5 миллиона на эту процедуру от кампании Стайн. Суд отметил, что кандидаты могут запросить пересчёт, если оплатят связанные с ним расходы.

В Висконсине перевес Трампа составил скромные 22 тысячи голосов, что составляет менее 1% от общего числа. Представители избирательной комиссии ожидают, что пересчёт, который займёт несколько дней, только подтвердит победу Трампа. Все процедуры должны быть завершены до 19 декабря.

Отметим, что большую часть времени Клинтон оставалась в стороне от заявлений о пересчёте, но во вторник она присоединилась к требованиям Стайн о ручном пересчёте. Адвокат Клинтон Джош Каул отметил, что этот вариант является более предпочтительным, чем машинный.

Стайн подала иски в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, трёх штатах, где победа Трампа не предсказывалась, а перевес оказался небольшим.

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