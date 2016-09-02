Шестерым женщин из организации "Матери Беслана" назначили штрафы (от 500 до 20 тысяч рублей) и общественные работы за акцию первого сентября на траурных мероприятиях, посвящённых событиям 2004 года. Об этом сообщает "КП Ставрополь" со ссылкой на решение Верховного суда Северной Осетии.

Отметим, что ранее никто из официальных лиц в Кремле не прокомментировал сообщения СМИ о прошедшей акции. В частности, "Новая газета" написала, что несколько женщин, находясь в школе номер один, потребовали от власти более детального расследования трагедии. Якобы сотрудники ФСБ и полицейские в штатском оттеснили женщин из центра зала и закрывали их своими спинами, пока проходила официальная делегация, в составе которой был и врио главы Северной Осетии Вячеслав Битаров.

– Я не знаю деталей этой протестной акции, насколько она согласовывалась с местными властями. И, не зная этого, я не могу никак реагировать на данное событие, — передаёт ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

В результате жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.

В ходе операции по спасению заложников было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, погибли в период с 1 по 2 сентября 2004 года). Единственный взятый живым террорист, Нурпаша Кулаев, был арестован и впоследствии приговорён судом к пожизненному заключению.

После теракта женщины создали общественную организацию "Голос Беслана".