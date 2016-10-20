В Московском окружном военном суде началось очередное заседание по делу студентки МГУ Варвары Карауловой. Позже она сменила имя на Александру Иванову. Девушку подозревают в связях с запрещённой на территории России террористической организацией ИГИЛ.

Сегодня, 20 октября, Варвара пришла на заседание в розовом платье и зелёных сапожках, с красивой причёской. Она улыбалась мачехе, которая пришла поддержать её вместе с самим отцом, Павлом Карауловым.

На этот раз в зале суда допрашивали маму девушки, Киру Караулову, которая, кстати, отлично ладит с бывшим мужем и его нынешней супругой. Перед началом заседания они стояли все вместе, общались и улыбались друг другу.

Кира Караулова рассказала, что странички дочери в социальных сетях не изучала, но ещё когда та училась в школе, знала, что у неё есть виртуальные роман с неким Владом.

- Я переживала, что в классе у всех есть мальчики, а у Вари нет мальчика. Но мне родители одноклассников сказали: "Не переживай, у неё там есть Влад и все отлично". Дочь поделилась с одноклассниками, – рассказала мать подсудимой.

Напомним, позже стало известно, что именно этот молодой человек оказался экстремистом. После четырёх лет переписки он пытался выманить уже студентку Варвару в Сирию.

Как пояснила мать Вари, она не стала расспрашивать дочь о подробностях переписки.

- Я сама в её возрасте была замкнутой, поэтому обычно просто ждала, когда она сама со мной заговорит. В такие моменты я откладывала всё, чтобы пообщаться, – уточнила Кира.

На возрастной кризис Кира Караулова списывала и стиль дочки в одежде.

- Зимой она носила длинные юбки и платки, как и я в юности. Меня это не удивило, просто расстроило, что она такая же дурища, как и я, - ласково сказала мама и посмотрела на дочь.

Девушка, сидящая за стеклом, заулыбалась маме.

Когда в перерыве заседания девушку проводили по коридору мимо отца, матери и мачехи, все по очереди погладили девушку.

- Руки не протягивайте, - строго сказала пристав.

- Это невозможно, - ответила мачеха Варвары.

- Ну извините, у нас семья такая, - сказал Павел Караулов.



Справка

Студентке философского факультета МГУ Варваре Карауловой предъявлено обвинение в намерении присоединиться к ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация).

Предполагается, что девушка собиралась осуществлять диверсионную деятельность на территории Сирии или Европы.

12 июля Караулову вернули в Москву, а после этого более четырёх месяцев за ней следили российские спецслужбы. Выяснилось, что даже после возвращения на Родину, она продолжала поддерживать связь со своим возлюбленным из среды боевиков.

28 октября прошлого года Караулову арестовали, а 10 ноября ей было предъявлено официальное обвинение. Вербовщики студентки также были арестованы. Рассмотрение уголовного дела продолжается.