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Судьи фотоконкурса Metro Photo Challenge рассказали, как они выбирают лучших

  • Алексей Мокряков

Жюри объявит победителей российского этапа уже 7 декабря

Северный полюс. Атомный ледокол «50 лет Победы». 2013 год

Северный полюс. Атомный ледокол «50 лет Победы». 2013 год

Уже 7 декабря мы объявим победителей российского этапа международного фотоконкурса. А перед вами члены жюри, которые оценивают загруженные снимки. Нам они рассказали, как будут работать

 

Фотограф, путешественник, ресторатор,  "Лучший трэвел-блогер" по версии National Geographic Traveler (2012) Сергей Доля  

Фотограф, путешественник, ресторатор,  "Лучший трэвел-блогер" по версии National Geographic Traveler (2012) Сергей Доля  

Фотограф, п утешественник, ресторатор,  "Лучший трэвел-блогер" по версии National Geographic Traveler (2012) С ергей Доля

Как вы будете выбирать лучшее фото конкурса?

Критерии для отбора фотографий следующие: хороший снимок должен передавать историю. Глядя на фотографию, даже без описания к ней, вы должны понять, что происходит в кадре, в какой примерно части света снято это фото и, собственно, ради чего это было сделано.

Как создать снимок, который точно привлечёт внимание жюри и зрителя?

Снимок, который будет привлекать внимание не обязательно жюри, а, вообще, всех, создаётся следующим образом... Фотография должна быть многоуровневой, многоплановой, многослойной. Кроме того, что ты смотришь на снимок и у тебя появляется какое-то первое впечатление, тебе хочется и хочется рассматривать эту фотографию. И чем дольше ты её рассматриваешь, тем больше ты видишь в ней скрытых каких-то деталей, сюжетов, историй. Такая многослойность фото будет привлекать. Снимок должно быть интересно рассматривать долго. Не так, чтобы сказать: «Ну да, красивая фотка». А потом пойти дальше. Снимок должен заинтересовать.

Директор Галереи классической фотографии, коллекционер Марк Коберт  

Директор Галереи классической фотографии, коллекционер Марк Коберт  

Директор Галереи классической фотографии, коллекционер Марк Коберт

Как вы будете выбирать лучшее фото конкурса?

Сразу хочу отметить – нет никакой универсальной формулы на этот счёт. 

Искренний интерес к фотографии как к главному медиа ХХ века, собственная многолетняя фотографическая практика, десятки подготовленных выставочных проектов – одним словом, весь визуальный и идейный бэкграунд в той или иной степени и являет собой критерий отбора. 

Ряд принципиальных моментов тем не менее присутствует. Это, в первую очередь, актуальность и соответствие конкурсной теме, далее идут новизна идеи снимка и новизна подачи, техническое исполнение, общее ощущение от работы. Сезанн писал, что главное в картине – «маленькое ощущение»,  своего рода душа произведения. И вот без этого ощущения все вышеперечисленные аспекты – лишь формальности.

Как создать снимок, который точно привлечёт внимание жюри и зрителя?

Здесь опять-таки нет универсального рецепта, хотя имеет смысл внимательно читать заявленную тему конкурса и дополнительно просмотреть какие-то ещё материалы – аналогичные конкурсы, их фотографии-призёры. 

Возможно, имеет смысл наступить на горло собственной песне и поехать снимать «на заданную тему» специально. 

Неплохо также помнить о неизбежной субъективности судей. Они тоже люди и могут, что называется, «встать не с той ноги».

Главный редактор "National Geographic Россия"    Андрей Паламарчук

Главный редактор "National Geographic Россия"    Андрей Паламарчук

Главный редактор "National Geographic Россия"  Андрей Паламарчук

Как вы будете выбирать лучшее фото конкурса?

Главное – тот момент, когда, помимо чисто эстетического или технического восприятия снимка, появляется некая «добавленная стоимость». Это должна быть какая-то ценность – если грубо, то удивление. Фотография должна физически вызывать мурашки или улыбку. Можно отсмотреть 100 фотографий подряд, и они будут одинаковыми, а потом что-то неожиданно остановит взгляд, эмоционально зацепит. Это может быть и шок, хотя это очень простая реакция, которую довольно легко вызвать, если сфотографировать какие-то ужасные вещи. Этим часто, вольно или невольно, фотографы злоупотребляют. Хороший снимок – это нечто большее, чем просто фото. Описать нельзя. Нет формулы. Иногда получается, иногда нет.

Как создать снимок, который точно привлечёт внимание жюри и зрителя?

Простой вопрос и простой ответ: если бы я знал, я бы уже давно выиграл какой-нибудь фотоконкурс. Это из области магии в каком-то смысле. На свете есть десятки или даже сотни тысяч профессиональных фотографов, и из них далеко не все выигрывают конкурсы, хотя регулярно участвуют. Не потому, что конкурсы несовершенно устроены, а потому, что некоторым фотографам присуща эта магия, а другим (подавляющему большинству) нет.

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