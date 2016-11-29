Судьи фотоконкурса Metro Photo Challenge рассказали, как они выбирают лучших

Уже 7 декабря мы объявим победителей российского этапа международного фотоконкурса. А перед вами члены жюри, которые оценивают загруженные снимки. Нам они рассказали, как будут работать

Фотограф, п утешественник, ресторатор, "Лучший трэвел-блогер" по версии National Geographic Traveler (2012) С ергей Доля

Как вы будете выбирать лучшее фото конкурса?

Критерии для отбора фотографий следующие: хороший снимок должен передавать историю. Глядя на фотографию, даже без описания к ней, вы должны понять, что происходит в кадре, в какой примерно части света снято это фото и, собственно, ради чего это было сделано.

Как создать снимок, который точно привлечёт внимание жюри и зрителя?

Снимок, который будет привлекать внимание не обязательно жюри, а, вообще, всех, создаётся следующим образом... Фотография должна быть многоуровневой, многоплановой, многослойной. Кроме того, что ты смотришь на снимок и у тебя появляется какое-то первое впечатление, тебе хочется и хочется рассматривать эту фотографию. И чем дольше ты её рассматриваешь, тем больше ты видишь в ней скрытых каких-то деталей, сюжетов, историй. Такая многослойность фото будет привлекать. Снимок должно быть интересно рассматривать долго. Не так, чтобы сказать: «Ну да, красивая фотка». А потом пойти дальше. Снимок должен заинтересовать.