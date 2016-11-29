Судьи фотоконкурса Metro Photo Challenge рассказали, как они выбирают лучших

Уже 7 декабря мы объявим победителей российского этапа международного фотоконкурса. А перед вами члены жюри, которые оценивают загруженные снимки. Нам они рассказали, как будут работать
Уже 7 декабря мы объявим победителей российского этапа международного фотоконкурса. А перед вами члены жюри, которые оценивают загруженные снимки. Нам они рассказали, как будут работать
Фотограф, п утешественник, ресторатор, "Лучший трэвел-блогер" по версии National Geographic Traveler (2012) С ергей Доля
Как вы будете выбирать лучшее фото конкурса?
Критерии для отбора фотографий следующие: хороший снимок должен передавать историю. Глядя на фотографию, даже без описания к ней, вы должны понять, что происходит в кадре, в какой примерно части света снято это фото и, собственно, ради чего это было сделано.
Как создать снимок, который точно привлечёт внимание жюри и зрителя?
Снимок, который будет привлекать внимание не обязательно жюри, а, вообще, всех, создаётся следующим образом... Фотография должна быть многоуровневой, многоплановой, многослойной. Кроме того, что ты смотришь на снимок и у тебя появляется какое-то первое впечатление, тебе хочется и хочется рассматривать эту фотографию. И чем дольше ты её рассматриваешь, тем больше ты видишь в ней скрытых каких-то деталей, сюжетов, историй. Такая многослойность фото будет привлекать. Снимок должно быть интересно рассматривать долго. Не так, чтобы сказать: «Ну да, красивая фотка». А потом пойти дальше. Снимок должен заинтересовать.
Директор Галереи классической фотографии, коллекционер Марк Коберт
Как вы будете выбирать лучшее фото конкурса?
Сразу хочу отметить – нет никакой универсальной формулы на этот счёт.
Искренний интерес к фотографии как к главному медиа ХХ века, собственная многолетняя фотографическая практика, десятки подготовленных выставочных проектов – одним словом, весь визуальный и идейный бэкграунд в той или иной степени и являет собой критерий отбора.
Ряд принципиальных моментов тем не менее присутствует. Это, в первую очередь, актуальность и соответствие конкурсной теме, далее идут новизна идеи снимка и новизна подачи, техническое исполнение, общее ощущение от работы. Сезанн писал, что главное в картине – «маленькое ощущение», своего рода душа произведения. И вот без этого ощущения все вышеперечисленные аспекты – лишь формальности.
Как создать снимок, который точно привлечёт внимание жюри и зрителя?
Здесь опять-таки нет универсального рецепта, хотя имеет смысл внимательно читать заявленную тему конкурса и дополнительно просмотреть какие-то ещё материалы – аналогичные конкурсы, их фотографии-призёры.
Возможно, имеет смысл наступить на горло собственной песне и поехать снимать «на заданную тему» специально.
Неплохо также помнить о неизбежной субъективности судей. Они тоже люди и могут, что называется, «встать не с той ноги».
Главный редактор "National Geographic Россия" Андрей Паламарчук
Как вы будете выбирать лучшее фото конкурса?
Главное – тот момент, когда, помимо чисто эстетического или технического восприятия снимка, появляется некая «добавленная стоимость». Это должна быть какая-то ценность – если грубо, то удивление. Фотография должна физически вызывать мурашки или улыбку. Можно отсмотреть 100 фотографий подряд, и они будут одинаковыми, а потом что-то неожиданно остановит взгляд, эмоционально зацепит. Это может быть и шок, хотя это очень простая реакция, которую довольно легко вызвать, если сфотографировать какие-то ужасные вещи. Этим часто, вольно или невольно, фотографы злоупотребляют. Хороший снимок – это нечто большее, чем просто фото. Описать нельзя. Нет формулы. Иногда получается, иногда нет.
Как создать снимок, который точно привлечёт внимание жюри и зрителя?
Простой вопрос и простой ответ: если бы я знал, я бы уже давно выиграл какой-нибудь фотоконкурс. Это из области магии в каком-то смысле. На свете есть десятки или даже сотни тысяч профессиональных фотографов, и из них далеко не все выигрывают конкурсы, хотя регулярно участвуют. Не потому, что конкурсы несовершенно устроены, а потому, что некоторым фотографам присуща эта магия, а другим (подавляющему большинству) нет.