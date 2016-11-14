Ранее Metro рассказывало о том, что бывший завод и набережную Шкиперского канала превратят в культурный кластер (подробнее). Но после публикации в редакцию Metro пришло письмо от собственников территории. Как выяснилось, создатели будущего парка и собственники данной территории ещё не пришли к общему знаменателю.

- Первый этап реализации проекта предполагает благоустройство муниципальной части набережной Шкиперского канала в рамках городского конкурса "Твой бюджет", - рассказал Metro творческий директор проекта парка Взморье Алексей Онацко. - А так же создание пешеходной зоны с выходом к воде вдоль Шкиперского канала и части территории бывшего завода "Прибой". Помещения первого и второго этажей здания вдоль канала постепенно наполнятся соответствующей инфраструктурой: кафе, выставочные и образовательные пространства, творческие студии. Вторым этапом планируется развивать спортивные и досуговые активности связанные с прилегающей акваторией. Время от времени на территории парка будут проводиться масштабные события с привлечением известных Российских и Европейских деятелей культуры и искусств.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ.

26 октября 2016 года в газете Metro и на сайте газеты Metro была опубликована статья «Бывший завод и набережную Шкиперского канала превратят в культурный кластер», которая затронула интересы другого собственника и арендаторов территории на которой ООО «Пятый этаж» хотел создать пешеходную зону для граждан и всех желающих.

Публикация, санкционированная ООО «Пятый этаж» в СМИ нарушила права и законные интересы ОАО «РИФ» и ОАО «Прибой-Инвест», которые связаны с тем, что в СМИ была опубликована некорректная информация о способе распоряжения территорией, которая не относится к ведению ООО «Пятый этаж».

Действия ООО «Пятый этаж» связанные с распоряжением территорией, которая не отнесена к их ведению не были согласованы с другим собственником и арендаторами земельного участка и зданий, расположенных в границах земельного участка, где ООО «Пятый этаж» планировал размещение культурно-досуговой и пешеходной зоны.

Редакция газеты Metro и ООО «Пятый этаж» приносят свои извинения ОАО «РИФ» (собственнику части территории) и ОАО «Прибой-Инвест» (собственнику и арендатору части территорий) за нарушение их прав и законных интересов, связанных с пользованием и распоряжением имуществом принадлежащим им на праве собственности и на основании договоров аренды.