Авторитетный авиационный журналист Дэвид Ценциотти в своем блоге The Aviationist сообщил о потере второго истребителя из состава российской авианосной группы в Средиземном море. По данным репортера, Су-33 упал в море при посадке на авианосец.

В Минобороны РФ подтвердили, что истребитель Су-33 упал в Средиземное море во время посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". ЧП произошло 3 декабря 2016 года.

По данным ведомства, самолет выкатился за пределы палубы из-за обрыва троса. Это случилось после того, как истребитель выполнил боевую задачу в небе над Сирией, передает Life.ru. Летчик остался жив. Он катапультировался и был подобран из воды спасательным вертолетом.

14 ноября в Средиземном море потерпел аварию истребитель МиГ-29КР из состава российской авианосной группы. По имеющимся данным, причиной аварии истребителя стала выработка топлива — самолет исчерпал запасы горючего в ожидании ремонта поврежденного троса аэрофинишера, при этом из-за плохой координации действий не был вовремя отправлен на запасной аэродром.