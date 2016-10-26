Обстрел окон столичной студии "ТриТэ" связывают с деятельностью режиссёра Никиты Михалкова.

Как рассказала АГН "Москва" секретарь режиccёра Евгения Дорофеева, после инцидента поступило обращение в компетентные органы.

"Как вы знаете, это уже не первый подобный случай, – подчеркнула Дорофеева. – Мы продолжаем связывать данные происшествия с деятельностью Никиты Сергеевича. В первую очередь, с его авторской программой "Бесогон ТВ", которая выходит на федеральном канале, имеет широкий резонанс и регулярно подвергается нападкам со стороны тех, чьи интересы затрагиваются в этой передаче. Нанесенный ущерб пока не оценивался, но это незначительные повреждения стеклопакетов на фасадной части здания, в котором располагается студия".

Она также добавила, что Михалкова незамедлительно поставили в известность о произошедшем.

Ранее сообщалось, что полиция ищет неизвестного, который разбил окно в студии Никиты Михалкова "ТриТэ" в центре столицы. В правоохранительных органах отметили, что это не первый подобный случай за последние несколько лет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", полиция ищет подозреваемого.