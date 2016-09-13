История с памятником началась ещё летом, когда студенты и сотрудники ВШЭ решили превратить в арт-объект невзрачный бетонный куб во дворе одного из филиалов вуза. Предложений было немало, но в итоге приняли идею директора Центра социологии высшего образования Игоря Чирикова. Он предложил создать памятник анонимному рецензенту в виде большого игрального кубика, на гранях которого написаны на английском типичные «вердикты» рецензентов: «Принято», «Отклонено», «Незначительные правки» и так далее.

Для реализации проекта запустили кампанию по сбору средств через краудфандинг. Всего потребуется 1,3 тысячи долларов. Самым щедрым дарителям обещают разместить название их научной работы на одной из граней, правда, на какой именно, решит случай.

Проект уже поддержали лауреаты Нобелевской премии экономист Эрик Маскин, который назвал рецензентов «невоспетыми героями науки», и физик Андрей Гейм.