Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова, подвергшиеся риску заражения менингококковой инфекцией, временно переведены на дистанционное обучение.
На сайте московского управления Роспотребнадзора сообщается о "регистрации случая генерализованной формы менингококковой инфекции с летальным исходом у студентки факультета государственного управления МГУ им. М.В Ломоносова".
По данному случаю проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на выявление причинно-следственных связей и защиту лиц, подвергшихся риску возможного заражения.
Определены границы очага инфекции, проведен медицинский осмотр контактных студентов и преподавателей, организовано медицинское наблюдение, назначен профилактический приём химиопрепаратов и вакцинация против менингококковой инфекции.
Студенты, подвергшиеся риску заражения, временно до 3 декабря 2016 года включительно переведены на дистанционное обучение.
Проведена встреча со студентами и преподавателями МГУ с целью дать разъяснения по мерам профилактики и первичной симптоматике заболевания.