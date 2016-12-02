Российская певица Татьяна Буланова разводится с мужем футбольным тренером Владиславом Радимовым. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram. Буланова опубликовала фото с мужем и поблагодарила его за 11 лет совместной жизни. – Спасибо тебе за эти 11 лет! Да, было много всего и хорошего, и не очень, но я благодарна Судьбе за встречу с тобой. И знай, что ты всё равно остаешься для меня родным человеком и всегда можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку во всём! – цитирует Буланову...