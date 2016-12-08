Студент с пакетом на голове найден в общежитии ИТМО. Обстоятельства смерти остаются загадкой.

Как сообщают СМИ, студента нашли в комнате общежития на Альпийском переулке накануне 7 декабря. Он лежал в своей кровати навзничь, на голове у него был полиэтиленовый мусорный пакет, затянутый скотчем. На руках были перчатки.

В Петербург 19-летний студент приехал для учебы из Томска.

Напомним, ровно месяц назад, 7 ноября, труп мужчины с полиэтиленовым пакетом, обвязанным вокруг шеи, нашли в квартире на Обводном канале, 123. Мертвое тело обнаружили соседи и позвонили в правоохранительные органы около семи часов вечера 6 ноября.

По предварительным данным, это был 27-летний мужчина, официально нигде не работавший. Сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки пальцев и сфотографировали место происшествия.

Смерть наступила в результате удушья.