В Интернета продолжают обсуждать видео с участием преподавателя Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ), который без объяснения причин начал раздеваться на глазах у студентов второго курса на лекции по гистологии (наука о строении тканей – Прим. Ред.).

На записи видно, как он неторопливо снимает с себя одежду, а учащиеся спешно покидают аудиторию.

– Не знаю, почему так произошло, – рассказывает Metro на условиях анонимности один из студентов, который присутствовал на "лекции". – Всё шло как обычно – и вдруг лектор начал копаться в своих вещах, а затем стал раздеваться и периодически что-то бормотать себе под нос. Девушки выбегали из аудитории пулей, мы с товарищем сначала не поверили в происходящее, но потом быстро ушли: смотреть на такое было противно.

По словам студента, речь идёт о преподавателе Камиле Магомедове, раньше, как уверяют старшекурсники, за ним ничего подобного не водилось. Согласно информации с официального сайта ДГМУ, Камиль Магомедов — кандидат биологических наук, работал в этом ВУЗе с 2006 года.

Кстати, под записью на YouTube в комментариях пишут, что такие случаи не такая уж и редкость.

– Даже если он хотел таким образом "проставить зачёты" женской половине группы, это всё равно доказывает что он поехал. Мне отец как-то рассказывал про то, как у них в универе на матфаке чувак несколько недель без отдыха готовился к сдаче диплома. И вот надо сдавать, он выходит к кафедре, развешивает все материалы и схемы, и тут глядь - нет его, пропал. Народ вертит головами, пытается понять, как такое произошло, и тут сбоку от кафедры где-то на уровне пола появляется голова и изрекает: "Ку-ку!". Тоже тронулся, сказалось нервное напряжение. Надеюсь, этот препод придет в себя, – написал пользователь с никнеймом Uncanny Jackal.

Реакция регионального министерства образования на ицидент в ДГМУ уже последовала. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник в ведомстве, преподаватель будет уволен из высшего учебного заведения, а также отправлен на психиатрическую экспертизу.