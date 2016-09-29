Датский студент Джейкоб Браск создал дизайн футболки с Дональдом Трампом. На ней — лицо Трампа с реалистичными волосами, которые можно причесать.

Джейкоб Браск запустил проект по сбору средств для создания футболки с Трампом на kickstarter. За первые дни он собрал 20 тысяч крон, что равняется примерно 193 тысячям 452 рублей. Все люди, пожертвовавшие деньги на проект, смогут получить свои футболки с Трампом в начале декабря.

Напомним, что Дональд Трамп является американским бизнесменом и политическим деятелем, членом Республиканской партии.

Трамп медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игровом и гостиничном бизнесе. Известен экстравагантным образом жизни и откровенным стилем общения.

В настояшее время борется с Хиллари Клинтон за кресло президента США.