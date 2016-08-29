В столице вновь заработали ковши: почти 80 объектов городской инфраструктуры были демонтированы в ходе ночных работ 29 августа, организованных властями столицы. Власти города утверждают, что вторая волна сноса самостроя в Москве прошла спокойнее и оперативнее, чем первая. Как сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на заявление начальника госинспекции по недвижимости Москвы Сергея Шогурова, к утру понедельника все объекты будут уже ликвидированы.

"77 объектов самостроя, расположенные в местах общественного пользования будут сегодня демонтированы. Это будет проходить в три этапа: демонтаж, расчистка территории и облагораживание площадки. К утру понедельника планируется полностью завершить первый этап", - сказал Шогуров.

Шогуров также добавил, что новый список сноса самостроя в Москве будет составлен уже вскоре после нынешних работ по демонтажу. Следующая ликвидация построек станет уже третьей волной по уничтожению незаконной инфраструктуры возле станций метро. Нынешний же список сноса самостроя в Москве включал в себя всего 107 объектов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы столичной Госинспекции по недвижимости, почти две трети владельцев объектов самостроя (70 объектов) согласились на добровольный демонтаж. Из них 51 снесли свои строения при содействии префектуры, 12 - своими силами. Ещё семь строений собственники уже давно демонтировали сами.

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