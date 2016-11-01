В Смольном 1 ноября обсудили вопрос организации пассажирских перевозок между аэропортом "Пулково" и Витебским вокзалом. В частности, речь шла об организации движения аэроэкспресса. Согласно плану развития воздушной гавани Петербурга, специалисты прогнозируют рост пассажиропотока к 2020 году до 24,4 млн человек в год. А сообщение аэропорта «Пулково» с Петербургом осуществляется с пересадками, а то и несколькими. Это, безусловно, неудобно для пассажиров.

Эксперты подтверждают необходимость организации альтернативного внеуличного транспортного сообщения с аэропортом.

В настоящее время завершается подготовка предпроектной документации, в том числе градостроительного обоснования организации проекта пассажирского железнодорожного сообщения между аэропортом «Пулково» и Витебским вокзалом, сообщает пресс-служба Смольного.

Предпроект позволит получить основные решения и на их основании максимально достоверную информацию о стоимости и сроках строительно-монтажных работ по созданию линии.