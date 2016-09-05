Следователи решили не обращаться в суд с просьбой об избрании меры пресечения подозреваемому в стрельбе.

В связи с этим правоохранители отпустили бизнесмена Олега Шишова под подписку о невыезде – мужчина отразил нападение на дом в частном секторе Екатеринбурга.

К его товарищу Александру Дутову у следователей претензий нет — им известно, что он вообще не брал в руки оружие. Но при этом у мужчины – пулевое ранение в левое плечо, ему предстоит операция по извлечению пули. Следователь повёз Александра домой, сообщает Life.ru.

Перестрелка в Екатеринбурге с цыганами

Напомним, предприниматель Олег Шишов, у которого возник конфликт с жителями цыганского посёлка, добровольно сдался полиции вместе со своим товарищем Александром Дутовым. По словам его жены, он был вынужден открыть огонь по нападавшим, чтобы защитить её и детей.

До сих пор скрывается от следствия Алексей Дутов. По предварительной версии, когда нападавшие выбили из рук Шишова карабин, Алексей подобрал его и начал стрелять в нападавших.

У Шишова произошла ссора с неким Дмитрием на праздновании дня рождения общего знакомого. На следующий день, 3 сентября, оскорблённый мужчина вместе с товарищами на шести машинах приехал к дому Олега. Нападавшие были вооружены. В результате завязалась обоюдная перестрелка, в которой пострадали девять человек. Двое из них позже скончались в больнице.

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