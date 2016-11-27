Ночью 27 ноября в Петербурге неизвестный открыл стрельбу. Инцидент произошел в Красносельском районе, у дома №3 по Петергофскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

- На месте происшествия сотрудниками полиции был обнаружен мужчина, на вид 45 лет, который был госпитализирован в удовлетворительном состоянии, - отметили в ведомстве.

Стрельба на Петергофском шоссе, по предварительным данным, была открыта в ходе конфликта между двумя мужчинами. Один из участников ссоры применил травматическое оружие, после чего скрылся с места преступления.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств происшествия и личности стрелявшего, - добавили в пресс-службе.