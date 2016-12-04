В финском городе Иматра минувшей ночью, 4 декабря, произошла стрельба у ресторана Vuoksenvahdi. Об этом сообщила телекомпания Yle.

Преступник открыл стрельбу из дробовика. Погибли две женщины и мужчина.

Подозреваемый в стрельбе в финском городе на границе с Россией задержан.

В Сети появилось первое видео с места стрельбы в Иматре, в результате которой погибло три человека.

Иматра – город в Финляндии с населением около 30 тысяч человек. Он расположен у границы с Россией, всего в 7 километрах от российского города Светогорска.