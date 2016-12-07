Число погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии увеличилось до 25 человек. Об этом в среду сообщает AFP со ссылкой на данные властей провинции Ачех.

Что касается пострадавших, поступивших в местные больницы, они исчисляются сотнями.

По информации издания, из-за действий стихии были полностью разрушены более 40 зданий. Под завалами всё ещё находятся люди, спасательная операция продолжается.

Президент Индонезии Джоко Видоло дал указание всем соответствующим министерствам и ведомствам срочно заняться оказанием помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, что сегодня утром около 05:03 по местному времени (01:03 мск) на севере острова Суматра в Индонезии произошло сильное землетрясение. По данным Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 6,4.

Установлено, что эпицентр землетрясения располагался в 92 километрах к востоку от города Банда-Ачех на острове Суматра и залегал на глубине 8,2 километра.

Изначально сообщалось о 18 погибших, однако с каждым часом их количество растёт.