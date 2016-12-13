Петербуржец сбил трёх человек на трассе в Омутнинском районе Кировской области.

Вечером 12 декабря на 126-км автодороги Киров-Пермь, неподалёку от посёлка Чёрная Холуница, сотрудники ГИБДД занимались оформлением ДТП с участием двух "ГАЗелей", сообщает УГИБДД по Кировской области.

Проезжавший мимо места происшествия 56-летний водитель грузового автомобиля "Вольво" из Петербурга не справился с управлением и врезался в шедший в том же направлении грузовик "Ман". В результате столкновения прицеп "Вольво" занесло, и он сбил двух инспекторов ГИБДД и водителя "ГАЗели", которые стояли на обочине дороги.

В результате жуткой аварии погиб один из инспекторов, 36-летний лейтенант полиции Александр Куликов. Прибывшие на место ДТП медики не смогли ему помочь.

Второй инспектор ГИБДД, пострадавший в ДТП, был госпитализирован с травмами. Водитель "ГАЗели" от медицинской помощи отказался.

По факту ДТП, в котором погиб инспектор ГИБДД в Кировской области, проводится проверка.

Госавтоинспекция Кировской области выразила соболезнования родственникам погибшего при исполнении сотрудника.