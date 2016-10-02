В результате наезда легкового автомобиля марки "Хюндай" на автобусную остановку на востоке Москвы погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

Известно, что одной из жертв стала 12-летняя девочка.

Изначально были госпитализированы три человека, но двое из них скончались в больнице.

Инцидент произошёл на 1-й Владимирской улице, возле дома 37/15. Водителем оказался клиент такси-каршеринга (такси, взятое напрокат). Он направлен на медицинское освидетельствование.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.