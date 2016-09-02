В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб водитель транспортного отдела управления делами президента России. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Крылову.

Отмечается, что автомобиль был закреплён за Советом Федерации.

– Управляющий делами президента выразил слова соболезнования семье погибшего, — сообщила Крылова, добавив, что в настоящий момент на место ДТП выехал начальник транспортного управления управделами, работает ГИБДД.

Напомним, что сегодня на Кутузовском проспекте произошло смертельное ДТП с участием двух легковых машин – BMW и Mercedes.

По предварительным данным, служебная машина BMW управления делами двигалась по Кутузовскому в сторону центра, навстречу ей ехал автомобиль Mercedes. Столкновение произошло в результате того, что Mercedes выехал на встречную полосу движения. Водитель BMW погиб на месте, второй водитель – получил травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Видео с места ДТП на Кутузовском проспекте в Москве: