Вчера в вестибюле станции метро «Лубянка» Московский метрополитен и компания «Кнопка жизни» поздравили школьников с Днём знаний и провели викторину. За правильные ответы на нетрудные вопросы по русским сказкам детям вручали часы со встроенными картой «Тройка», GPS-навигатором и телефоном, чтобы родители не теряли детей. В очередь за гаджетом выстроилось человек 30, но с детьми из них были лишь 10.

– А мой ребёнок в школе, можно я за него получу, я вам даже его фото могу показать, – пытался раздобыть своему ребёнку подарок отец-энтузиаст.

Некоторые «бездетные» даже разрабатывали план, как заполучить гаджет.

– Вы пойдите в «Детский мир», договоритесь и одолжите там у кого-нибудь малыша ненадолго за деньги, – советовал в толпе один великий комбинатор другому.

Зато дети были полностью поглощены викториной и полученными призами.

– Теперь я могу ехать далеко, куда захочу, – считает 8-летний Кеша Никонов. – Мама всё равно будет знать, где я нахожусь. Я запишу в часы её номер, папы и друзей, чтобы быстро созвониться с ними. Теперь и телефон не нужен.

Его даже не смутил тот факт, что теперь он не сможет тихо удрать с уроков и погонять мяч. Зато мама Кеши считает, что благодаря такому гаджету ей будет спокойнее за ребёнка.

– Теперь, по крайней мере, я буду спокойна за сына, а он доволен новой игрушкой, – заверила Metro мать школьника Иннокентия Анастасия Никонова.