Савёловский суд Москвы приговорил к девяти годам и девяти годам шести месяцам двух обвиняемых в надругательстве над студенткой Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Экс-студенты МАДИ Лев Каменецкий и Станислав Соболевский будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд оштрафовал Соболевского на 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Прокурор просил назначить Каменецкому и Соболевскому наказание в виде девяти и десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Максимальное наказание, грозившее экс-студентам, составляет 15 лет заключения.

По версии следствия Каменецкий и Соболевский 27 сентября 2015 года в ночном клубе на Ленинградском проспекте надругались в туалете над знакомой студенткой. Через несколько дней Соболевский опубликовал в соцсетях видео произошедшего, снятое на мобильный телефон.

ЧП произошло на вечеринке первокурсников МАДИ по случаю "посвящения в студенты", инцидент вызвал в студенческом сообществе большой резонанс.