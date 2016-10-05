Московский окружной военный суд признал законным продление ареста студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в связях с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство".

"Апелляция оставлена без удовлетворения", — сообщил РИА "Новости" адвокат Гаджи Алиев.

Ранее МОВС продлил срок содержания девушки под стражей до 13 декабря. Суд в среду начнёт по существу рассмотрение уголовного дела в отношении студентки.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года.

В июне прошлого года она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ. Следствие полагает, что она пыталась примкнуть к запрещенной группировке ИГ. Защита девушки считает её невиновной.