Мосгорсуд признал законной блокировку американской соцсети для установления деловых связей и поиска работы LinkedIn.

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу, решение апелляционной инстанции вступает в силу незамедлительно, поэтому соцсеть будет заблокирована на территории России в течение трёх дней после получения компанией решения суда, передаёт РИА Новости.

Роскомнадзор 4 августа подал в Таганский суд Москвы иск о блокировке соцсети в России из-за неисполнения закона о локализации персональных данных на территории страны. Суд удовлетворил требования ведомства и признал нарушение закона о неприкосновенности личных данных.

Ответчик настаивает, что сбором и обработкой данных пользователей, находящихся в США, занимается американская компания (LinkedIn Corporation), а иных пользователей — ирландская (LinkedIn Ireland).

Таким образом, по словам ответчика, сбор информации территориально разделен между компаниями, владеющими соцсетью. Кроме того, утверждает ответчик, американскую компанию уведомили о дате судебного заседания в первой инстанции "фактически за день" до процесса, что не позволило ее представителям подготовиться и явиться в суд.

"Если субъект персональных данных считает, что его права были нарушены, то он идет в суд и обращается в Роскомнадзор. Но Роскомнадзор пришел в суд, выступая в защиту неопределенного круга лиц", — сказал в суде представитель соцсети, отмечая, что надзорный орган безосновательно заявил требование о блокировке.

Представитель Роскомнадзора утверждает, что при регистрации в указанной соцсети всплывает сообщение, предупреждающее, что сбор информации пользователя осуществляется именно компанией LinkedIn Corporation. Также, сказал истец, по полученным данным, серверы сайта соцсети находятся именно в США.