Московский окружной военный суд отказался отпускать из-под ареста студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), которую обвиняют в попытке присоединиться к запрещённой на территории РФ террористической организации ИГИЛ.

Изменить меру пресечения просил адвокат подсудимой Сергей Бадамшин.

Как передаёт "Интерфакс", судебная коллегия отклонила ходатайство адвоката подсудимой Сергея Бадамшина, который просил изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

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"Суд принимает во внимание, что Иванова обвиняется в особо тяжком преступлении, учитывая тяжесть, характер и степень общественной опасности, суд приходит к выводу о невозможности применения к ней иной более мягкой меры пресечения", – огласил решение судья.

Адвокат подсудимой Бадамшин объяснил Metro, почему защита Карауловой настаивала на изменении меры пресечения:

– Следственный изолятор в Лефортово не может обеспечить реализацию конституционных прав, – отметил он. – Там – каменный мешок, круглосуточные камеры, нет горячей воды, возможности заниматься спортом и так далее. Условия содержания здесь – унижающие достоинство!