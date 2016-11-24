Хорошевский суд отправил на психиатрическое лечение няню Гюльчехру Бобокулову, убившую четырёхлетнюю девочку в Москве.

"Суд постановил освободить Бобокулову от уголовной ответственности и применить к ней принудительные меры медицинского характера", – приводит слова судьи АГН "Москва".

Согласно оглашенному постановлению, Бобокулова будет направлена в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением. Суд установил, что Бобокулова совершила убийство малолетней девочки, страдающей детским церебральным параличем, а также уничтожила чужое мужество путём поджога и сообщила ложные сведения о готовящемся взрыве.

Кроме того, суд оставил без удовлетворения гражданские иски потерпевших о взыскании с Бобокуловой в счёт возмещения ущерба более 6 млн рублей, постановив, что данный вопрос необходимо решать в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, 29 февраля 2016 года при тушении одной из квартир в столице было найдено тело ребёнка с отрубленной головой. Позже в районе метро "Октябрьское поле" была задержана няня, подозреваемая в убийстве ребёнка. Она ходила по улице, держа в руке, предположительно, отрезанную голову ребёнка.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Задержанной гражданке Узбекистана Бобокуловой была назначена судебно-психиатрическая экспертиза для установления её способности понимать значение своих действий и поступков.