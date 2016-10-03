Пресненский суд Москвы назначил известному блогеру Антону Носику штраф в размере 500 тысяч рублей, признав его виновным в экстремизме.

"Суд с учетом смягчающих обстоятельств считает возможным назначить наказание в виде штрафа. Признать Носика виновным по статье УК РФ "Экстремизм" и оштрафовать на 500 тысяч рублей", — огласил приговор судья Евгений Найденов, сообщает РИА Новости.

Суд в приговоре сослался на показания свидетелей о том, что Носик воспринимает Сирию как врага Израиля, гражданином которого является, и поддерживает уничтожение её жителей независимо от того, кто там проживает: женщины, дети или старики.

Эксперты нашли в его высказываниях признаки возбуждения розни, вражды и ненависти.

Суд оценил характер и степень общественной опасности содеянного и смягчающие обстоятельства: блогер ранее не судим, имеет грамоты и благодарности, исключительно положительные характеристики и воспитывает ребенка.

Поводом для возбуждения дела об экстремизме стало размещение Носиком в сети статьи о ситуации в Сирии. Блогер не признает себя виновным, отмечая, что просто высказал свое мнение. Он также не стал удалять запись, в которой следствие усматривает экстремизм. Прокурор ранее попросил для Носика два года колонии.