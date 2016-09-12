В столичном аэропорту Жуковский совершил первую посадку самолёт авиакомпании "Белавиа", который совершил рейс Минск–Жуковский.

Как сообщает АГН "Москва", самолёт был встречен традиционной водной аркой. При этом рейс прибыл в столичную воздушную гавань с задержкой.

Как уточняется на сайте авиакомпании "Белавиа", рейсы по направлению Минск-Жуковский будут выполняться ежедневно. По понедельникам, средам, пятницам и субботам рейс будет вылетать из Минска в 8.15 по местному времени. В остальные дни самолёты будут вылетать из Минска в 19.30. Стоимость билета в одну сторону составит не менее 34 евро, в обе стороны – 63 евро, включая таксы и сборы.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании получили от Росавиации допуски на выполнение регулярных пассажирских перевозок из аэропорта Жуковский в Австрию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Казахстан, Китай, Киргизию, Таджикистан, Турцию, Чехию и США.

Разрешения на перевозки получили компании "Ямал", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Вим-Авиа", "Победа", "Ангара", "Таймыр", "Азур Эйр" и "Северный ветер".