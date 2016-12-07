Сайт Москомархитектуры проинформировал о том, что площадь памятника садово-паркового искусства "Кусково" урежут на 12 гектаров. Она составит 299 гектаров. Это решение принято в связи с изменением градостроительной ситуации.

Напомним, в этом районе ведётся строительство северо-восточной хорды, которая соединит по периферии юго-восток и север Москвы.

Теперь власти обещают компенсировать урезанный парк новыми озеленёнными территориями во всём Восточном округе, уточняет РИА Новости.

Начавшаяся ещё летом вырубка деревьев в парке вызвала протест у местных жителей, экологов и градозащитников. Люди организовали дежурство в парке, выстроили там целый лагерь и принялись обходить кабинеты чиновников.

Как рассказали Metro активисты движения "Спаси Вешняки", обман кроется в подмене понятий: "Чиновники заявляют, что усадьбе не будет нанесён ущерб. И именно тут скрывается подмена понятий. Постройки усадьбы, действительно, находятся далеко от аллеи Первой маёвки, вдоль которой предполагается строительство дороги. Но в экспертизе речь идёт не о постройках усадьбы, а об объекте культурного наследия федерального значения "Усадьба Кусково". А этот объект включает и здание, и парк, и лес. Часть этого леса и хотят вырубить под новую хорду".