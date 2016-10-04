Трамвайная остановка, построенная в конце 1890-х годов, является памятником промышленной архитектуры XIX века и охраняется государством. Мимо неё проходили первый паровой трамвай и рабочий маршрут писателя Константина Паустовского, когда он работал кондуктором. Остановку несколько раз перестраивали. А в 90-е она потеряла свои стеклянные витражи, по бокам их заменили фанерой, а с лицевой стороны большими окнами с решётками. Павильончик стали использовать под торговлю.

– Раньше здесь был ларёк и обувная мастерская, – рассказала Metro местная жительница Евгения. – Это было очень удобно, все жильцы сюда сдавали свою обувь на ремонт. А пару лет назад они закрылись.

В Департаменте конкурентной политики предполагают, что остановка снова может заинтересовать малых предпринимателей.

– Главное, чтобы не снесли! – переживает другая местная жительница Галина. – Остановка – изюминка района.

Правда, прежде, чем в остановке снова появится обувная мастерская или магазин, её реконструируют.

– Объем инвестиций в реставрацию объекта будет небольшим, – сообщили в пресс-службе, – и, скорее всего, работы по реконструкции можно будет завершить достаточно быстро.

Возможно, будущий арендатор станет известен уже 24 ноября, когда пройдёт аукцион. Заявки на участие принимаются до 18 ноября. Заключат договор на 49 лет.