В Центре современного искусства МАРС 25 декабря стартует фестиваль театра и перформанса ГЛОБУС 2.0. На месяц МАРС превратится в площадку для экспериментальных спектаклей. Посмотреть и оценить постановки смогут москвичи и петербуржцы.

Главная задача фестиваля – помочь зрителю покинуть привычную атмосферу театрального действа, разрушить границу между зрителем и артистом, обозначить приемлемость любой игры в любой среде.

– МАРС всегда был площадкой для экспериментов, начиная с момента появления в 1988 году, — рассказал Metro директор центра МАРС Сергей Демчев. – Мы продолжаем экспериментировать и теперь представляем на нашей площадке своеобразный театральный марафон ГЛОБУС 2.0, который собрал наиболее интересные театральные проекты.

На фестивале в основном будут представлены спектакли, которые московская публика ещё никогда не видела.

– О собенно важно подчеркнуть, что искусство не имеет границ, ни территориальных, ни ментальных, – говорит Metro концепт-куратор МАРСА Лиза Савина. – Именно искусство разрушает стереотипы, привычные рамки и выходит на новый уровень, задавая новую форму, а точнее её отсутствие, погружая в новую интерактивную среду, каждый участник которой может влиять на происходящее.

Подробное расписание фестиваля и билеты можно узнать на сайте центра.