Новый год – прекрасный праздник, но последние дни декабря – самые стрессовые в жизни обитателей мегаполиса. Всё нужно успеть: купить подарки, ёлку, собрать гостей, настругать салаты. А ещё и на работе начальство требует доделать всё, что не успели за год. Столичные предприниматели решили облегчить жизнь тем, для кого время дороже денег

Нарядить ёлку

Доставкой ёлок занимаются многие, но куча времени уходит на установку и украшение. Декораторы предлагают «Ёлки под ключ» и делают за вас всё.

– Чаще всего просят украсить офисы, но есть и домашние заказы, – рассказала Metro дизайнер Ginger Project Анна. – Кто-то не хочет париться, или нет времени, а кто-то хочет что-то очень дизайнерское.

Что всё же придётся сделать. Сфотографироваться с нарядной ёлочкой.

Купить подарки

Интернет-магазины помогают с покупками, но если идей пока нет, то выход всё равно есть. Сервисы по подбору подарков подразделяются на два типа. В одном, вроде Nice Presents, заполняешь анкету про своего друга и выбираешь из предложенного. А в другом, вроде «Сподивайки», просто указываешь пол и возраст, а курьер привезёт подарок-сюрприз.

Что всё же придётся сделать. Сказать «пожалуйста» или извиниться за 33-й галстук.

Нарезать оливье

Сервис доставки ингредиентов для домашних блюд пообещал нарезать за москвичей оливье и селёдку под шубой. Нашинкованные продукты с ведёрком домашнего майонеза привезут к вам домой.

– У нас стандартный «тазик» оливье весит 2,2 кг, – рассказали Metro в сервисе Elementaree. – Начали принимать заказы на прошлой неделе, уже кто-то заказал три такие «порции».

Что всё же придётся сделать. Смешать и украсить.

Найти компанию

В соцсетях есть группы для поиска собутыльников. С той же целью работают некоторые приложения. Есть и фирмы, которые предлагают вызвать такого компаньона.

– И в новогоднюю ночь тоже можно заказать, но уже по двойному тарифу, – сказали Metro в «Онлайн-трейд». – Но то, что он будет смешно шутить, мы не гарантируем.

Что всё же придётся сделать. Выпить.

Вымыть посуду

Уборку после праздников предлагают практически все клининговые компании, хотя 1 января все обычно отдыхают. Берутся за любой уровень последствий от гулянья, чего бы ни натворили гости.

– Если будут какие-то непредвиденные загрязнения, – сказали нам в «Клининг-профи», – то на месте уже будет решён вопрос о доплате.

Что всё же придётся сделать. Рассказать, куда класть разбросанные вещи.