Новые офисные здания московские чиновники планируют размещать не в центре, а на пересечении транспортных артерий города. С такой инициативой выступил Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана Москвы.

Разработанный документ предполагает перенос деловых центров в районы станций недавно открытого Московского центрального кольца (МЦК).

Пока предусмотрено строительство девяти деловых кварталов на 250-300 тысяч мест каждый, пишут Ведомости.

Издание отмечает, что новый Генеральный план развития Москвы будут готовить с учётом этих инициатив.

Генплан Москвы, возможно, будет принят уже до июля 2017 года.