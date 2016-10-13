Серийный насильник Валерий Макаренков, который в Москве нападал на женщин на протяжении почти 27 лет, получил тюремный срок – 18 лет колонии строгого режима.

Сексуальный маньяк сначала выслеживал девушек, нападал сзади, душил их до потери сознания, а потом насиловал. Перед тем, как скрыться с места преступления, он еще и похищал все ценные вещи жертвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Искал жертв он под видом велосипедиста. Нападал обычно вечером или утром и только в теплое время года", – рассказали следователи.

67-летнего маньяка поймали в мае 2014 года. Помогла ориентировка. Маньяка задержали после попытки изнасилования 29-летней москвички. Это произошло в парке "Кузьминки". Вечером полиция проверяла всех велосипедистов. На просьбу остановиться, мужчина попытался скрыться.

Точно известно, что за 27 лет он совершил 31 преступление. Но полиция расследует и другие дела, к которым Макаренков тоже может быть причастен.

Накануне насильник был признан виновным по статьям УК РФ «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Разбойное нападение».

Видео. Маньяк сразу после задержания