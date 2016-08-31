Московский метрополитен в День знаний – первого сентября – подарит детям младшего школьного возраста 100 инновационных GPS-часов со встроенным проездным и функцией звонка. Такая акция состоится на станции "Лубянка", сообщает пресс-служба московского метрополитена.

– Московский метрополитен продолжает внедрять новые типы электронных носителей проездных билетов с возможностью бесконтактной оплаты проезда. В рамках сотрудничества с Фондом развития интернет-инициатив и компанией "Кнопка жизни" был разработан уникальный гаджет: детские часы со встроенной картой "Тройка". Для оплаты проезда ребенку будет достаточно коснуться валидатора часами, — говорится в сообщении.

Помимо встроенного билета детский гаджет оснащен GPS-навигатором и кнопкой вызова экстренной помощи (кнопка SOS), после нажатия которой подключившийся оператор определит причину вызова, местоположение абонента и направит необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповестит родственников о случившемся.

Благодаря техническим возможностям умных часов ребенку будет удобнее пользоваться метро, а родители всегда будут информированы о его перемещениях, — отметил заместитель начальника московского метрополитена по коммуникациям Дмитрий Комендантов, слова которого приводятся в сообщении.

В метрополитене также напомнили, что сейчас в метро уже действует система "Мобильный билет", которая позволяет владельцам телефонов с поддержкой NFC-технологии оплачивать проезд на турникете одним касанием смартфона.