Разовый проезд на общественном транспорте Санкт-Петербурга станет для горожан более, чем на 2 рубля дороже в соответствии с проектом бюджета на 2017 год, подготовленным комитетом финансов Смольного.

Ранее предполагалось, что проезд подорожает на 2 рубля. Однако в окончательном варианте бюджета стоимость еще увеличилась.

Окончательное решение по этому вопросу будет принимать комитет по тарифам.

При этом, как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на главу комитета финансов Алексея Корабельникова, стоимость проездных будет проиндексирована более низкими темпами: на величину инфляции.