Финская компания Stockmann выставила “Невский Центр” на продажу. Причем представители компании не уверены, что сумма в 250 млн долларов покроет расходы. Она лишь окупит вложения, которые были сделаны шесть лет назад.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источника.

Всего на данный момент в торговом комплексе более 40 тысяч кв. м. площадей, сданных в аренду. О продаже всех своих универмагов в России финская компания объявила еще год назад. В сеть по стране входит семь магазинов: по одному в Петербурге и Екатеринбурге, а также пять в Москве. За их аренду Reviva Holding Якова Панченко пришлось заплатить около пяти млн евро.

Эксперты в области управления недвижимостью уверены, что Stockmann - один из лучших торговых центров и при грамотном управлении он может обогнать ТРК "Галерея".

Сегодня петербуржцы уже привыкли покупать продукцию в "Невском Центре" перед праздниками или просто по настроению. Однако еще в 2010 году растущее здание вызывало тревогу. Тогда СМИ писали о том, что компания Stockmann, обещавшая в точности восстановить снесенные ею здания на углу Восстания и Невского, уже нарушила свое слово.

Новая надстройка превысила не только стоявший на этом месте трехэтажный дом, но и соседние здания. Кроме того, не сохранлись и исторические фасады. Но представители компании уверяли, что проект согласован.