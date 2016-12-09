Стивен Сигал впервые вышел перед телекамерами не один, а в сопровождении своей супруги - Батсухийн Эрдэнэтуяа. Актер представил жену на программе "Пусть говорят" с Андреем Малаховым.

Батсухийн Эрдэнэтуяа, монголка по происхождению, - пятая по счету супруга Сигала. У них есть общий сын - Кунзан, которому сейчас семь лет. Но и ребенок у актера не первый - а седьмой.

Первый брак у Сигала был с японкой Мияко Фуджитани, который продлился 13 лет. В браке появились Кентаро Сига и Аако Фуджитани. Второй брак c Адриенн Ларусса продлился совсем недолго и прервался из-за увлечения актера моделью Келли Леброк.

За семь лет совместной жизни в новом браке у Сигала и Келли родилось трое детей. Но и этот брак распался - из-за романа Стивена с 16-летней няней их детей Арисой Вульф. Девушка позже тоже родила актеру ребенка - дочь Саванну.

Нынешняя супруга Стивен Сигала рассказала в программе Андрея Малахова, что была переводчицей во время визита актера в Монголию - тогда они и познакомились. Девушка не влюбилась с первого взгляда, а просто подумала, что он очень красивый мужчина. Но не более того.

Стивен Сигал рассказал о своих путешествиях по России с супругой. Он стал поклонником блюд, популярных в стране, - икры, пельменей, шашлыка и борща. Напомним, ранее Стивен Сигал получил паспорт РФ, но на программе продемонстрировал загранпаспорт, отметив, что российский документ лежит в сейфе.