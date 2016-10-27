22 ноября в продаже появится детская книга Стивена Кинга по мотивам цикла "Темная башня". "Если большой плохой Волк или злая королева - это не достаточно страшно для Вашего чтения перед сном, то иллюстрированная книга от Стивена Кинга вполне подойдет", - пишет The Guardian.

Для произведения Стивен Кинг взял себе псевдоним Бэрил Эванс. Иллюстрации подготовил Нэд Дэмерон.

Впервые книга была презентована летом 2016 года на фестивале Comic Con в Сан-Диего. Тогда произведение вышло ограниченным тиражом 150 экземпляров.

Главный герой сказки Джейк Чеймберз по сюжету наталкивается на книгу под названием "Чарли Ту-Ту". Он смотрит на паровозик с человеческим лицом, но понимает, что не доверяет улыбке локомотива. "Ты выглядишь счастливым, но я думаю, что это просто маска, которую ты носишь, - подумал он. Я не думаю, что ты счастлив".

Как сообщают "Известия", в своем Twitter написал еще один страшный рассказ - на этот раз на политическую тему. Рассказ совсем короткий - 26 слов.

"Мой новый страшный рассказ: жил да был человек по имени Дональд Трамп, и он участвовал в президентской гонке. Некоторые люди хотели, чтобы он победил".

Стивен Кинг заявлял, что пустить кандидата от Республиканской партии в президентское кресло — это всё равно что "лечить экзему паяльной лампой".