Накануне, 13 октября, во Франции приняли закон, который даёт право транссексуалам, решившим изменить свой пол, не проходить процедуру стерилизации. Ранее для этого нужно было и медицинское, и государственное вмешательство, передаёт Reuters.

Кстати, сам факт принудительной стерилизации постоянно осуждался в стране. Что это нарушение прав человека, заявляли даже эксперты ООН.

Надо отметить, что пресс-секретарь Национальной ассоциации транссексуалов (ANT) Дельфина Ревиз-Гард прокомментировала принятие нового закона так: "Во Франции иногда происходят революции, но это не революционный закон.

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