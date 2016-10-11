Правительство России подвело итоги конкурса "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России". Первое место было присуждено городу Ставрополю. Об этом во вторник сообщает сайт кабинета министров.

В тройку лидеров также вошли Уфа и Хабаровск – они разделили второе место, а также Красноярск – третья строчка рейтинга самых благоустроенных населённых пунктов страны.

Победителям конкурса будут вручены дипломы правительства России.

– Конкурс направлен на стимулирование активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий, – говорится в пояснительной записке к документу.

Стоит заметить, что Ставрополь не в первый раз побеждает в этом конкурсе, так, в 2014 года город уже становился лучшим среди "Самых благоустроенных горских (сельских) поселений России". В прошлом же году главный приз достался Краснодару.



