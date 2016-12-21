Жители Ставрополя и целого ряда других городов России могут попасть в новый клип Сергея Шнурова "Начинаем отмечать". Единственное, что требуется от людей, прийти на место съёмок и быть при этом в новогодней атрибутике: в виде хлопушек, гирлянд, мишуры, сообщает информационный портал VistaNews.

В разных городах выбраны свои точки для съёмок. В частности, в Ставрополе 21 декабря в 14:00 горожан приглашают прийти к главной новогодней ёлке на площади Ленина, а в Ярославле съёмочная бригада будет работать с 16:00 на Юбилейной площади возле ДК им. Добрынина.

Отметим, что саундтрек фильма станет заглавной темой новогодней комедии "Ёлки-5", а само название композиции "Начинаем отмечать" – его слоганом.