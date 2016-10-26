В музее-заповеднике «Царское Село» завершается подготовка к зимнему периоду. До наступления морозов, около 40 парковых скульптур поместили в специальные короба. Первыми, как рассказали в пресс-службе музея, на «зимовку» ушли фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке, скульптуры на Эрмитажной аллее Екатерининского парка, у павильона «Грот» и в Собственном садике. Бюсты с Камероновой галереи перенесли с открытого воздуха в ее застекленную часть.

До конца октября "переоденут" в "тёплую одежду" знаменитую «Девушку с кувшином», а также скульптуры на Гранитной террасе Екатерининского парка и вдоль фасада Екатерининского дворца.

– Перед началом зимнего сезона мы всегда устраиваем «водные» процедуры: умываем скульптуру с детским шампунем, особенно загрязненные участки мрамора обрабатываем парогенератором, – рассказала Metro хранитель скульптуры ГМЗ «Царское Село» Наталья Лансере. - В этом году впервые покрываем некоторые скульптуры водоотталкивающим раствором. Эксперимент, который провели пару лет назад, признан успешным, и теперь некоторые статуи мы дополнительно укутываем в холстину. Этот материал отлично впитывает влагу и пропускает воздух.

В таких коробах скульптуры простоят до весны 2017 года.

Напомним, в коллекции парковой скульптуры ГМЗ «Царское Село» – мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, три античные мозаики I-III веков н.э. Гордость коллекции – венецианская декоративная скульптура первой четверти XVIII века.