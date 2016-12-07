На старых моделях телефонов можно хорошо подзаработать. Так на сайте интернет-аукциона eBay была продана Motorola DynaTAC 8000X 1983 года за 1000 фунтов стерлингов, что в рублях составляет порядка 80 тысяч, сообщает Daily Mail. Эта сумма превосходит, например, стоимость последней модели iPhone с максимальным объёмом памяти.

По такому телефону в фильме "Уолл-стрит" Оливера Стоуна говорил главный герой Гордон Гекко, которого сыграл Майкл Дуглас.

Также на интернет-аукционе был продан первый телефон Nokia Mobira Senator 1981 года выпуска. Продажа гаджета принесла владельцу 800 фунтов стерлингов, то есть где-то 64 тысячи рублей.

Но заработать можно и не на таких раритетных телефонах. Как видно по поиску аукциона, в зависимости от уникальности модели и состояния гаджета на его продаже можно выручить от пары десятков фунтов до нескольких сотен, что в пересчёте на рубли составит от полутора тысяч до десятков тысяч рублей.

Издание также сообщает, что 55% людей имеют дома хотя бы один старый телефон. Об этом стало известно в результате опроса, в котором приняли участие более 2000 человек.