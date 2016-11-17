17 ноября в 23:20 с Байконура будет запущена ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-03". В составе нового экипажа - Пегги Уитсон, женщина-рекордсменка сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, она - первая женщина, побывавшая командиром экспедиции МКС. Во-вторых, она - самая возрастная из всех женщин, побывавших в космосе, в феврале 2017 года ей исполнится 57 лет. В-третьих, она дольше остальных женщин пробыла на орбите - 377 суток.

- Я думаю, чем ты старше, тем легче ты понимаешь, о чём стоит волноваться, а о чём — нет. Ты правильно распределяешь усилия. В нашей работе очень важно работать разумно, а не работать много, - рассказала Уитсон изданию Des Moines Register.

Как сообщают РИА Новости, кроме Пегги Уитсон на борту будут космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и французский астронавт Тома Песке. Данная экспедиция к МКС станет юбилейной – космонавты в 50-й раз отправятся на станцию.

Кстати, представитель Франции пообещал приготовить специальный новогодний ужин в национальном стиле. Рождественский ужин достанется единственной женщине на корабле - Уитсон.

Стыковка корабля с МКС произойдет 20 ноября около часа ночи.

Трансляция с космодрома Байконур пройдет на сайте Роскосомса, начиная с 20:20.