Сотрудникам гонконгского зоопарка пришлось усыпить панду, которую принято было считать старейшей в мире - Цзя Цзя прожила 38 лет, сообщает BBC.

Отмечается, что в перерасчёте на человеческий возраст, медведице было больше 100 лет.

Работники зоопарка заметили резкое ухудшение здоровье Цзя Цзя несколько недель назад: животное потеряло аппетит. Ветеринарам не осталось ничего другого, как усыпить панду.

Цзя Цзя родилась на воле (провинция Синьхуа) в 1978 году, а в зоопарк Гонконга попала в 1999 году.

Примечательно, что в зоопарках панды обычно живут около 25 лет, в природе - 20 лет.

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