Кинорежиссер Станислав Говорухин уверен, что слово”россиянин” - отвратительно и лингвистически, и логически.

В эфире телеканала "Россия 24" режиссер пояснил - на протяжении многих столетий жители страны называли себя "русскими", затем - "советскими".

- Сейчас советской власти нет, поэтому я не понимаю, кто мы. Но вполне возможно, что мы были много веков русским народом, а теперь станем россиянами, — добавил Говорухин.

Такие слова стали реакцией творческого деятеля и депутата Госдумы на предложение о создании закона о российской нации.

Напомним, ранее Владимиру Жириновскому не понравилось слово "Петербург". И он предложил

переименовать его в Петроград. Причем новая единица должна включать в себя не только сам город, но и Ленинградскую область. Такое предложение он внес на заседании Государственной Думы. Свою точку зрения Жириновский аргументировал.

- Как вы скажете - санкт-петербуржка? Поломать язык и рот, челюсть другую нужно поставить, чтобы назвать жителя Петербурга - женщину!