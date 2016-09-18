Декан факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Еремеев считает, что результаты выборов могут быть обжалованы теми политическими силами, которые не имеют для себя цели победить на выборах или хотя бы быть представленными в федеральном или региональном парламенте.

«Будут попытки заявить, что результаты выборов не отражают то, что хотели отдельные политические партии. Такое происходит из года в год. Это стало одной из избирательных технологий, которые используют оппозиционные партии, - сказал Еремеев. – Те, кто будут опротестовывать результаты выборов решают задачу сохраниться в политическом пространстве, они используют юридический ресурс как технологический прием для повышения своей известности».

По словам политолога, голосование в Санкт-Петербурге проходит без грубых нарушений избирательного законодательства.

Напомним, что сегодня, 18 сентября в Санкт-Петербурге в рамках единого дня голосования проходят выборы в Государственную Думу России и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.