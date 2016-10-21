Станцию метро "Технологический институт-1" в Петербурге вечером 21 октября закрывали на вход и выход. Виной тому стала сумка, которую оставил кто-то из пассажиров. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе подземки.

- В 17.18 на платформе станции "Технологический институт-1" был обнаружен безнадзорный предмет (сумка), - пояснили Metro в пресс-службе метрополитена, - Станция закрыта, поезда следуют без остановки. Переход тоже закрыт. Станция метро "Технологический институт-2" работает.

В соцсетях петербуржцы предупреждают, что на станциях по красной ветке скапливается народ.

"С Сенной всё стоит на юг! На Сенной народу... тьма", - пишут горожане.

В 17.50 станция "Технологический институт-1" была открыта.

- В сумке были личные вещи, - сообщили в метрополитене.

Добавим, сегодня забытая сумка наделала переполох и в Пулково. Там из-за забытого багажа была частично оцеплена территория.